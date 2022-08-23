Армія Росії зруйнувала та пошкодила 28 цивільних об'єктів Донецької області за добу

Російські війська обстріляли 11 населених пунктів Донбасу минулої доби. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області та зазначили, що є поранені та загиблі серед мирного населення.



Окупанти обстрілювали регіон ракетами, "Ураганами", ЗРК "С-300" та артилерією. Протягом доби окупанти атакували міста Бахмут, Авдіївка, Гірник, Слов’янськ, Торецьк, Часів Яр, села Костянтинопіль, Кліщіївка, Максимільянівка, Зайцеве, Сокіл. Снарядами РФ зруйновано та пошкоджено 28 цивільних об'єктів – 16 житлових будинків, склад із зерном, коксохімічний завод, гаражі.

Поліція задокументувала злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

За допомогою поліцейських з території Донецької області евакуйовано ще 569 осіб, з початку обов'язкової евакуації – понад 9400, із них 1740 – діти, 453 – люди з інвалідністю.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що минулої доби в регіоні загинув один мирний житель внаслідок обстрілів з боку російських сил.