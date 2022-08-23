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Проверено 231 автомобиль и 439 подозрительных лиц из Луганской области за сутки — полиция

23 августа 2022, 16:46

Проверено 231 автомобиль и 439 подозрительных лиц из Луганской области за сутки — полиция

За минувшие сутки, 22 августа, полицейские проверили 231 автомобиль и 439 подозрительных лиц из Луганской области. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Отмечается, что по результатам проведенных проверок правоохранители нашли 38-летнего мужчину, который находится в розыске за совершение уголовного правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств и 49-летнего мужчину, который может быть причастен к антиукраинской деятельности. Оба задержанных передали следственно-оперативным группам территориальных подразделений полиции Донбасса.

Кроме того, за прошедшие сутки полицейские зарегистрировали два факта разрушения квартир в результате обстрелов оккупационными войсками России в городах Северодонецк и Лисичанск, установили два факта незаконного завладения транспортными средствами северодончан.

Полицейские также зафиксировали захват оккупационными войсками РФ и незаконными военными формированиями группировки «ЛНР» двух зданий Казначейства в Северодонецке и Лисичанске.

В Нацполиции ещё сообщили о разоблачении 15 человек, обоснованно подозреваемых в создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований или участия в них. Правоохранители проводят процессуальные действия, направленные на документирование преступлений этих лиц и установление других участников незаконных вооруженных формирований.

Ранее 23 августа в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области заявили, что российские войска обстреляли 11 населенных пунктов Донбасса за прошедшие сутки. 

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