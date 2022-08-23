Перевірено 231 автомобіль та 439 підозрілих осіб із Луганської області за добу — поліція

Минулої доби, 22 серпня, поліцейські перевірили 231 автомобіль і 439 підозрілих осіб з Луганської області. Про це повідомили у Національній поліції України.



Зазначається, що за результатами проведених перевірок правоохоронці знайшли 38-річного чоловіка, який перебуває у розшуку за скоєння кримінального правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та 49-річного чоловіка, який може бути причетний до антиукраїнської діяльності. Обох затриманих передали слідчо-оперативним групам територіальних підрозділів поліції Донбасу.



Крім того, минулої доби поліцейські зареєстрували два факти руйнування квартир внаслідок обстрілів окупаційними військами Росії в містах Сєвєродонецьк і Лисичанськ, встановили два факти незаконного заволодіння транспортними засобами сєвєродончан.



Поліцейські також зафіксували захоплення окупаційними військами РФ та незаконними військовими формуваннями угруповання «ЛНР» двох будівель Казначейства у Сєвєродонецьку та Лисичанську.



У Нацполіції ще повідомили про викриття 15 осіб, які, як зазначається правоохоронцями, обґрунтовано підозрюються у створенні не передбачених законом воєнізованих чи збройних формувань чи участі в них. Правоохоронці проводять процесуальні дії, спрямовані на документування злочинів цих осіб та встановлення інших учасників незаконних збройних формувань.

Раніше 23 серпня в Головному управлінні Національної поліції Донецької області заявили, що російські війська обстріляли 11 населених пунктів Донбасу минулої доби.