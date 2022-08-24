Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет искать «понимания с террористами».



«Враг думал: мы встретим цветами и шампанским. Вместо этого получил венки и коктейли Молотова. Ждал овации, а слышит "хлопки". Оккупант верил, что за несколько дней пройдет парадом в центре нашей столицы. Сегодня на Крещатике можно увидеть этот "парад". Доказательство, что враждебная техника может появиться в центре Киева только в таком виде. Сожжена, разрушена и уничтожена», — сказал Зеленский в видеообращении ко Дню Независимости.



Он добавил: «Нам неважно, какая у вас армия, нам важно , какая у нас земля. Мы будем сражаться за нее до конца. Мы держимся шесть месяцев. Нам тяжело, но мы сжали кулаки и выгрызаем свою судьбу. Каждый новый день — это новая причина не сдаваться. Ибо , пройдя столько всего , мы не имеем права не дойти до конца. Что для нас конец войны ? Раньше мы говорили: мир. Сейчас говорим: победа».



По словам Зеленского, украинцы «не будут искать с террористами понимание. Хотя понимаем русский язык, который вы пришли защищать. И убили тысячи людей, которых пришли освобождать».



«И нам гораздо больше понятен и близок Джонсон, который говорит по-английски, чем убийцы, насильники и мародеры, которые говорят по-русски. И мы не садимся за стол переговоров через страх, с пистолетом рядом с висками. Для нас самое страшное железо — не ракеты, самолеты и танки, а оковы. Не окопы, а оковы», — подчеркнул президент.

По его словам, «мы поднимем руки вверх только один раз — когда будем праздновать нашу победу. Всей Украиной. Потому что мы не торгуемся своими землями и своими людьми. Для нас Украина — это вся Украина. Все 25 регионов, без уступок или компромиссов . Мы не знаем этих слов , они были разрушены ракетами 24 февраля».



«Донбасс — это Украина. И мы будем возвращать его , независимо от того, каким будет этот путь. Крым — это Украина. И мы его будем возвращать, независимо от того, каким будет этот путь. Не хотите , чтобы ваши солдаты гибли? Освободите наши земли. Не хотите , чтобы ваши матери плакали? Освободите наши земли. Вот такие простые и понятные наши условия», — добавил Зеленский.