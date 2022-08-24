Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не шукатиме «розуміння з терористами».



«Ворог думав: ми зустрінемо квітами та шампанським. Натомість отримав вінки та коктейлі Молотова. Чекав на овацію, а чує "бавовни". Окупант вірив, що за кілька днів пройде парадом у центрі нашої столиці. Сьогодні на Хрещатику можна побачити цей "парад". Доказ, що ворожа техніка може з'явитися у центрі Києва лише у такому вигляді. Спалено, зруйновано та знищено», — сказав Зеленський у відеозверненні до Дня Незалежності.



Він додав: «Нам не має значення, яка у вас армія, нам важливо, яка у нас земля. Ми боротимемося за неї до кінця. Ми тримаємося шість місяців. Нам важко, але ми стиснули кулаки та вигризаємо свою долю. Кожен новий день – це нова причина не здаватися. Бо, пройшовши стільки всього, ми не маємо права не дійти до кінця. Що для нас кінець війни? Раніше ми казали: світ. Зараз кажемо: перемога».



За словами Зеленського, українці «не шукатимуть з терористами розуміння. Хоча розуміємо російську мову, яку ви прийшли захищати. І вбили тисячі людей, яких прийшли звільняти».



«І нам набагато більше зрозумілий і близький Джонсон, який говорить англійською, ніж убивці, ґвалтівники та мародери, які говорять російською. І ми не сідаємо за стіл переговорів через страх, з пістолетом поряд із скронями. Для нас найстрашніше залізо — не ракети, літаки та танки, а кайдани. Не окопи, а кайдани», — наголосив президент.

За його словами, «ми піднімемо руки вгору лише один раз — коли святкуватимемо нашу перемогу. усією Україною. Тому що ми не торгуємося своїми землями та своїми людьми. Для нас Україна – це вся Україна. Усі 25 регіонів, без поступок чи компромісів. Ми не знаємо цих слів, вони були зруйновані ракетами 24 лютого».



«Донбас – це Україна. І ми повертатимемо його, незалежно від того, яким буде цей шлях. Крим – це Україна. І ми його повертатимемо, незалежно від того, яким буде цей шлях. Не хочете, щоб ваші солдати гинули? Звільніть наші землі. Не хочете, щоб ваші матері плакали? Звільніть наші землі. Ось такі прості та зрозумілі наші умови», — додав Зеленський.