Обійняли посади в окупаційній адміністрації Маріуполя: Депутатам міськради повідомили про підозру

Прокуратура повідомила про підозру п'ятьох депутатів Маріупольської міськради партії ОПЗЖ, які активно співпрацюють із противником з березня 2022 року та агітують за приєднання Маріуполя до РФ. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.



«Вони добровільно погодилися обійняти фейкові посади голови, першого заступника та ще трьох заступників так званої адміністрації Маріуполя. Підозрювані публічно висловлюють захоплення ідеями "російського світу" та агітують населення приєднати Маріуполь до РФ», - наголошується у повідомленні.



Депутати заочно повідомлені про підозру в зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України, вчинену організованою групою (ч.3 ст.28, ч.2 ст.110 Кримінального кодексу України).