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Российские войска обстреляли 12 населенных пунктов Донбасса за сутки

29 августа 2022, 10:19

Российские войска обстреляли 12 населенных пунктов Донбасса за сутки

Российская армия обстреляла 12 населенных пунктов Донбасса за минувшие сутки, есть жертвы среди гражданских, а также раненые. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области.

Правоохранители задокументировали 23 вражеских обстрела региона за сутки.

Били оккупанты по городам Авдеевка, Славянск, Бахмут, Красногоровка, Торецк, Константиновка, Николаевка, пгт Райгородок, Щербиновка, селах Георгиевка, Петровка, Татьяновка. Разрушены и повреждены российскими обстрелами 36 гражданских объектов в Донецкой области за сутки – 22 жилых дома, коксохимический завод, гаражи, электросети, автобаза и т.д.

Армия РФ обстреливала Донетчину ракетами, артиллерией, РСЗО «Ураган» и «Град».

В полиции сообщили, что в Бахмуте российской армией кассетными снарядами была обстреляна остановка общественного транспорта, на которой находились люди, погибли жители города.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области еще 191 человек, с начала обязательной эвакуации – более 11 700 человек, среди них 1963 – дети, 517 – люди с инвалидностью.

Ранее руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части региона из-за обстрелов погибли восемь мирных жителей.

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