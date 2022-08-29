Російські війська обстріляли 12 населених пунктів Донбасу за добу

Російська армія обстріляла 12 населених пунктів Донбасу минулої доби, є жертви серед цивільних, а також поранені. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області.



Правоохоронці задокументували 23 ворожі обстріли регіону за добу.

Били окупанти по містах Авдіївка, Слов’янськ, Бахмут, Красногорівка, Торецьк, Костянтинівка, Миколаївка, смт Райгородок, Щербинівка, селах Георгіївка, Петрівка, Тетянівка. Зруйновано та пошкоджено російськими обстрілами 36 цивільних об'єктів у Донецькій області за добу – 22 житлові будинки, коксохімічний завод, гаражі, електромережі, автобаза тощо.

Армія РФ обстрілювала Донеччину ракетами, артилерією, РСЗВ «Ураган» та «Град».

У поліції повідомили, що в Бахмуті російською армією касетними снарядами було обстріляно зупинку громадського транспорту, на якій знаходились люди, загинули жителі міста.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 191 особу, з початку обов'язкової евакуації – понад 11 700 осіб, серед них 1963 – діти, 517 – люди з інвалідністю.

Раніше керівник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що минулої доби на підконтрольній українській владі частині регіону через обстріл загинули вісім мирних жителів.