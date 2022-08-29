Обстрелы Донецкой области: Восемь человек погибли, еще семь — ранены

За минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части Донецкой области из-за обстрелов погибли восемь мирных жителей. Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко.



Он уточнил, что четверо человек погибли в Бахмуте, еще двое в Райгородке, и по одному погибшему в Татьяновке и в Николаевке. Еще 7 человек были ранены.

Сообщается, что с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 775 человек. 1980 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Ранее глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях сообщил, что ночью 29 августа Славянск попал под обстрел российской армии.





