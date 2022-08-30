Окупанти за добу на Донеччині зруйнували 61 цивільний об'єкт

Російські війська минулої доби обстріляли 15 населених пунктів Донецької області. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є жертви серед цивільних, а також поранені.



Загалом поліція зафіксувала 26 ворожих обстрілів регіону. Авдіївку російська армія атакувала 9 разів, масовано обстрілювала Слов'янськ та Бахмут. Також під обстріл російських військ потрапили смт Неліпівка й Північне, села Георгіївка, Дружба, Калинове, Кліщіївка, Максимільянівка, Нетайлове, Олександро-Калинове, Первомайське, Роздольне, Семенівка.



Армія РФ тричі накрила вогнем реактивної артилерії Слов'янськ, центральну частину міста обстріляли 20 снарядами. Зруйновано 4 багатоповерхівки, 8 приватних будинків, пологовий будинок, тепломережа, відділення банку, магазин, офіси, автомобілі. Зазначається, що жертв немає завдяки тому, що багато мешканців вчасно було евакуйовано.



Російська армія всього за добу зруйнувала та пошкодила 61 цивільний об'єкт у Донецькій області, 45 будинків, пологовий будинок та іншу інфраструктуру.

Донеччину окупанти атакували артилерією, «Ураганами», «Градами» та «Смерчами».

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 291 особу, з початку обов'язкової евакуації – понад 12 000 осіб, серед них 1997 – діти, 532 – люди з інвалідністю.

Раніше керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що за минулу добу на підконтрольній українській владі частині регіону через обстріл загинули двоє мирних жителів.