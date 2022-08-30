Як у Слов'янську працюють «Укрпошта» та банкомати, розповів Лях

У Слов'янську Донецької області сьогодні не працює відділення банку «ПриватБанку», проте банкомати обіцяють завантажити. Про це повідомив голова військової міської адміністрації Вадим Лях.



«Ніч пройшла спокійно… У зв'язку із вчорашніми обстрілами сьогодні не працює відділення "ПриватБанку"… Також три дні не працюватиме 22 відділення "Укрпошти", розташоване по вул. Свободи. Відділення 1, 11, 16 працюють за графіком», — поінформував Лях.



Також мер нагадав, що продовжується евакуація з міста.



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