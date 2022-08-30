За сутки полицейским поступило 82 обращения о преступлениях армии РФ на Луганщине

За прошедшие сутки в правоохранителям Луганской области поступило 82 обращения граждан о военных преступлениях российской армии, совершенных на территории региона. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.



В частности, 16 сообщений поступило о разрушениях жилого фонда в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, Кременной, Попасной и Белогоровке. Еще три сообщения о похищении имущества предприятий Луганской области российскими военными и группировкой «ЛНР».



В Нацполиции сообщили, что проверяется информация о 32 лицах, которых подозревают в причастности к коллаборационной деятельности.



Также полицейские написали, что зарегистрировали 4 сообщения о фактах мародерства в Луганской области.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что российские войска за прошедшие сутки обстреляли 15 населенных пунктов региона.