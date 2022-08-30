За добу поліцейським надійшло 82 звернення про злочини армії РФ на Луганщині

Минулої доби до правоохоронців Луганської області надійшло 82 звернення громадян про військові злочини російської армії, скоєних на території регіону. Про це повідомили у Національній поліції України.



Зокрема, 16 повідомлень надійшло про руйнування житлового фонду у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному, Кремінній, Попасній та Білогорівці. Ще три повідомлення про викрадення майна підприємств Луганської області російськими військовими та угрупуванням «ЛНР».



У Нацполіції повідомили, що перевіряється інформація про 32 особи, яких підозрюють у причетності до колабораційної діяльності.



Також поліцейські написали, що зареєстрували 4 повідомлення про факти мародерства на Луганщині.

Раніше в Головному управлінні Національної поліції Донецької області повідомили, що російські війська минулої доби обстріляли 15 населених пунктів регіону.