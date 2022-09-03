В Москве прощаются с Горбачевым. На церемонии были Медведев и Пугачева

Москва. Фото: «РИА Новости»

В столице РФ Москве проходит церемония прощания с Михаилом Горбачевым.



Как сообщает российское «РИА Новости», у Дома союзов очередь из желающих попрощаться. Церемонию посетили Дмитрий Медведев и Алла Пугачева. Президента РФ Владимира Путина не будет.

Напомним, Михаил Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни.

Горбачев — советский, российский государственный, политический и общественный деятель мирового масштаба. Последний генеральный секретарь ЦК КПСС. Последний Председатель Президиума Верховного Совета СССР, затем первый председатель Верховного Совета СССР. Первый и последний президент СССР.