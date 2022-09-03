У Москві прощаються із Горбачовим. На церемонії були Медведєв та Пугачова

Москва. Фото: «РІА Новини»

У столиці РФ Москві відбувається церемонія прощання з Михайлом Горбачовим.



Як повідомляє російське «РИА Новости», біля Будинку спілок черга з охочих попрощатися. Церемонію відвідали Дмитро Медведєв та Алла Пугачова. Президента РФ Володимира Путіна не буде.

Нагадаємо, Михайло Горбачов помер 30 серпня на 92-му році життя.

Горбачов — радянський, російський державний, політичний та громадський діяч світового масштабу. Останній генеральний секретар ЦК КПРС. Останній Голова Президії Верховної Ради СРСР, потім перший голова Верховної Ради СРСР. Перший та останній президент СРСР.