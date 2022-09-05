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Последствия обстрелов на Донбассе — главное за день ►

05 сентября 2022, 23:52

Последствия обстрелов на Донбассе — главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Российские войска обстреляли Бахмут. Под ударом также Авдеевка, Красногоровка и Курахово.
  • В Славянске пострадавшим от обстрелов будут выплачивать компенсацию.
  • Армия РФ может уменьшить контроль над левым берегом Северского Донца к востоку от Славянска — Институт изучения войны.
  • В поселке Красный Пахарь, что в Куйбышевском районе Донецка, загорелся газопровод. В Ленинском районе ранена женщина.
  • Российский актер Иван Охлобыстин приехал на оккупированный Донбасс. Позировал на фото с боевиками.
  • В Кременной ВСУ уничтожили 400 оккупантов. Боевики тем временем усиливают принудительную мобилизацию.
  • На оккупированной части Донецкой области боевики развешивают листовки с портретами «дезертиров».
  • В Мариуполе работает 28 российских телеканалов. В сопровождении пропаганды жители набирают воду из фонтанов. Народное сопротивление растет.

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