Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Российские войска обстреляли Бахмут. Под ударом также Авдеевка, Красногоровка и Курахово.

В Славянске пострадавшим от обстрелов будут выплачивать компенсацию.

Армия РФ может уменьшить контроль над левым берегом Северского Донца к востоку от Славянска — Институт изучения войны.

В поселке Красный Пахарь, что в Куйбышевском районе Донецка, загорелся газопровод. В Ленинском районе ранена женщина.

Российский актер Иван Охлобыстин приехал на оккупированный Донбасс. Позировал на фото с боевиками.

В Кременной ВСУ уничтожили 400 оккупантов. Боевики тем временем усиливают принудительную мобилизацию.

На оккупированной части Донецкой области боевики развешивают листовки с портретами «дезертиров».

В Мариуполе работает 28 российских телеканалов. В сопровождении пропаганды жители набирают воду из фонтанов. Народное сопротивление растет.