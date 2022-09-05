Наслідки обстрілів на Донбасі — головне за день ►

05 вересня 2022, 23:52

Наслідки обстрілів на Донбасі — головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • Російські війська обстріляли Бахмут. Під ударом також Авдіївка, Красногорівка та Курахове.
  • У Слов'янську потерпілим від обстрілу виплачуватимуть компенсацію.
  • Армія РФ може зменшити контроль над лівим берегом Сіверського Дінця на схід від Слов'янська - Інститут вивчення війни.
  • У селищі Червоний Орач, що в Куйбишевському районі Донецька, спалахнув газопровід. У Ленінському районі поранено жінку.
  • Російський актор Іван Охлобистін приїхав на окупований Донбас. Позував на фото із бойовиками.
  • У Кремінній ЗСУ знищили 400 окупантів. Бойовики тим часом посилюють примусову мобілізацію.
  • На окупованій частині Донецької області бойовики розвішують листівки із портретами «дезертирів».
  • У Маріуполі працює 28 російських телеканалів. У супроводі пропаганди мешканці набирають воду із фонтанів. Народний опір зростає.

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