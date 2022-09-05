Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

Російські війська обстріляли Бахмут. Під ударом також Авдіївка, Красногорівка та Курахове.

У Слов'янську потерпілим від обстрілу виплачуватимуть компенсацію.

Армія РФ може зменшити контроль над лівим берегом Сіверського Дінця на схід від Слов'янська - Інститут вивчення війни.

У селищі Червоний Орач, що в Куйбишевському районі Донецька, спалахнув газопровід. У Ленінському районі поранено жінку.

Російський актор Іван Охлобистін приїхав на окупований Донбас. Позував на фото із бойовиками.

У Кремінній ЗСУ знищили 400 окупантів. Бойовики тим часом посилюють примусову мобілізацію.

На окупованій частині Донецької області бойовики розвішують листівки із портретами «дезертирів».

У Маріуполі працює 28 російських телеканалів. У супроводі пропаганди мешканці набирають воду із фонтанів. Народний опір зростає.