Аксьонов вважає, що «приєднувати» українські території до Росії можна без «референдумів»

08 вересня 2022, 14:16

Аксьонов вважає, що «приєднувати» українські території до Росії можна без «референдумів»

Глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив, що на окупованих Росією українських територіях не обов’язково проводити «референдум», оскільки результати голосування в Криму «одно мало хто визнав». Про це він заявив в інтерв’ю «РИА Новости».

«На мій погляд, у нинішній ситуації може бути цілком логічним та обґрунтованим приєднання територій без референдумів», — заявив Аксьонов.

Водночас він вважає, що визнання з боку інших держав «не залежить від того, яким чином буде приєднано ці території».

При цьому він заявив, що якщо все ж таки проводити «референдуми», то робити це потрібно «чим швидше, тим краще».

Напередодні секретар генради «Єдиної Росії» Андрій Турчак запропонував провести «референдуми» 4 листопада – у День народної єдності.

Ще за темою

Люди
Сергій Аксьонов
Інше
референдум

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:11
Окуповані населені пункти Херсонської області залишила половина населення — ОВА
15:04
У Маріуполі на меткомбінаті Ілліча підірвалися чотири людини
14:23
У Донецьку внаслідок обстрілу загинула жінка
14:16
Аксьонов вважає, що «приєднувати» українські території до Росії можна без «референдумів»
14:14
Маріупольців закликали утриматися від пересування містом без необхідності
13:27
Основні зусилля війська РФ кинули на захоплення Бахмута — Гайдай
13:08
«ЛНР» назвала кількість загиблих цивільних від початку війни
11:17
Окупанти вивозять із Куп'янська на Харківщині жінок та дітей
10:25
Окупанти обстріляли Донецьку область касетними боєприпасами
09:44
«ДНР» повідомила про поранення п'ятьох мирних жителів
09:21
У «ДНР» вирішили закрити щитами зруйновану будівлю Драмтеатру у Маріуполі
09:09
У Донецьку під обстріл потрапив мікрорайон Гладківка
09:04
У Маріуполі триває акція спротиву російській окупації «Ї» — Андрющенко
00:34
Удари по Донецькій області: Руйнування у Слов'янську та Краматорську — головне за день ►
21:15
У «ДНР» вважають, що до «атаки» на донецький пивзавод причетні французи
Всі новини
15:33
У Міноборони України розповіли про новий пакет військової допомоги США
15:11
Окуповані населені пункти Херсонської області залишила половина населення — ОВА
15:11
ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів на Харківському напрямку
15:04
У Маріуполі на меткомбінаті Ілліча підірвалися чотири людини
15:03
Норвегія передасть Україні ракети Hellfire та прилади нічного бачення
14:45
Зруйнована обстрілом лікарня у Краматорську продовжить роботу
14:23
У Донецьку внаслідок обстрілу загинула жінка
14:16
Аксьонов вважає, що «приєднувати» українські території до Росії можна без «референдумів»
14:14
Маріупольців закликали утриматися від пересування містом без необхідності
13:33
Блінкен прибув до Києва з неанонсованим візитом та оголосив про нову допомогу Україні
13:27
Основні зусилля війська РФ кинули на захоплення Бахмута — Гайдай
13:08
«ЛНР» назвала кількість загиблих цивільних від початку війни
12:39
Енергетики провели ремонти у дев'яти населених пунктах Донецької області
12:35
У Пентагоні розповіли про новий пакет військової допомоги для України
12:06
Як отримати свідоцтво про народження мешканцям окупованих територій, пояснив юрист
Всі новини
ВІДЕО
У Донецьку під обстріл потрапив мікрорайон Гладківка
08 вересня, 09:09
Удари по Донецькій області: Руйнування у Слов'янську та Краматорську — головне за день ►
08 вересня, 00:34
Коли Україну візьмуть до Євросоюзу? Скільки ще бути кандидатом ►
07 вересня, 22:33

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти