Аксьонов вважає, що «приєднувати» українські території до Росії можна без «референдумів»

Глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив, що на окупованих Росією українських територіях не обов’язково проводити «референдум», оскільки результати голосування в Криму «одно мало хто визнав». Про це він заявив в інтерв’ю «РИА Новости».



«На мій погляд, у нинішній ситуації може бути цілком логічним та обґрунтованим приєднання територій без референдумів», — заявив Аксьонов.



Водночас він вважає, що визнання з боку інших держав «не залежить від того, яким чином буде приєднано ці території».



При цьому він заявив, що якщо все ж таки проводити «референдуми», то робити це потрібно «чим швидше, тим краще».



Напередодні секретар генради «Єдиної Росії» Андрій Турчак запропонував провести «референдуми» 4 листопада – у День народної єдності.