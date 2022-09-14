ЄС не продовжив санкції проти Януковича за розкрадання держкоштів

Рада Євросоюзу не стала продовжувати санкції щодо екс-президента України Віктора Януковича та його сина Олександра, а також екс-генпрокурора України Віктора Пшонки та його сина Артема, введені у 2014 році за виведення та розтрату держкоштів. Про це повідомляється в офіційному журналі Євросоюзу.



У березні 2014 року ЄС запровадив штрафні заходи щодо Януковича, Пшонки та їхніх синів як осіб, які притягуються до кримінальної відповідальності в Україні щодо розслідування злочинів у зв'язку з розкраданням державних коштів та їх незаконним виведенням за межі країни».



Термін дії санкцій закінчився 6 вересня 2022 року, і було ухвалено рішення не продовжувати ці заходи.



При цьому Віктор Янукович із сином, як і раніше, перебувають під санкціями Євросоюзу - у серпні 2022 року проти них було введено обмежувальні заходи «за їхню роль у підриві чи уявленні загрози територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, стабільності та безпеки держави», а щодо Олександра Януковича ще й «за проведення угод із сепаратистськими угрупованнями у донбаському регіоні України».