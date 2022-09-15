В Ізюмі знайдено масові поховання людей, повідомив Зеленський

У звільненому Ізюмі Харківської області знайдено масові поховання людей. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.



За його словами, необхідні процесуальні дії там уже розпочалися. «Більше інформації — чіткої, перевіреної — має бути завтра», — додав Зеленський.



Він повідомив, що завтра в Ізюмі будуть українські та міжнародні журналісти.



«Ми хочемо, щоб світ знав, що реально відбувається і до чого спричинила російська окупація. Буча, Маріуполь, тепер, на жаль, родзинки... Росія всюди залишає смерть. І маю за це відповідати. Світ має залучити Росію до реальної відповідальності за цю війну. Зробимо все для цього», — наголосив президент.