В правительстве обновили перечень расположенных в зоне боев и оккупированных ОТГ

Минреинтеграции обновило перечень объединенных территориальных громад, расположенных в районах проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации.



Так, по состоянию на 13 сентября 2022 года в обновленный перечень входит девять областей.



В Донецкой области таких громад 66, в Запорожской области – 56, в Луганской области – 37, в Николаевской области – 26, в Харьковской области – 56, в Днепропетровской области – 10, в Херсонской области – 49, в Сумской – 22, в Черниговской - 5.



В общей сложности в перечне находятся 327 громады.



Посмотреть актуальную информацию о статусе громады можно посмотреть на цифровой карте.