В уряді оновили перелік розташованих у зоні боїв та окупованих ОТГ

Мінреінтеграції оновило перелік об'єднаних територіальних громад, які розташовані в районах проведення бойових дій або перебувають у тимчасовій окупації.



Так, станом на 13 вересня 2022 року до оновленого переліку входить дев'ять областей.



У Донецькій області таких громад 66, у Запорізькій області – 56, у Луганській області – 37, у Миколаївській області – 26, у Харківській області – 56, у Дніпропетровській області – 10, у Херсонській області – 49, у Сумській – 22, у Чернігівській - 5.



Загалом у переліку перебувають 327 громад.



Переглянути актуальну інформацію про статус громади можна переглянути на цифровій карті .