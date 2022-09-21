«Буду решать на другом уровне»: Сын Пескова ответил на приглашение прийти в военкомат

Сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Николай ответил на звонок ведущего «Популярной политики» Дмитрия Низовцева, который представился военным комиссаром.



Низовцев сказал Николаю Пескову, что ему уже приходила повестка и через портал «Госуслуги», и письмом, и поинтересовался, прибудет ли Николай в военкомат завтра к десяти утра.



«В десять утра, естественно, завтра я не приеду. Если вы знаете, что я господин Песков, вы должны понимать, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Я буду это решать на другом уровне», — заявил Николай Песков.





Сын пресс-секретаря российского президента заявил, что ему нужно «понять, что происходит» и «какие у него есть права».



«У меня проблемы защищать родину нет — но мне надо понимать целесообразность моего там появления, я говорю вам о политических определенных нюансах», — сказал Николай.



По словам авторов программы, разговор проходил в прямом эфире, поэтому они не могли ничего из него вырезать.



Пресс-секретарь Дмитрий Песков уже подтвердил, что журналисты разговаривали с его сыном. Также он заявил, что из беседы вырезали смысловую часть.



«Сначала попросите их выложить весь разговор. У меня нет сомнений в его единственно правильном выборе. И у него тоже», — утверждает Песков.

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