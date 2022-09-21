«Рішатиму на іншому рівні»: Син Пєскова відповів на запрошення прийти у військкомат

21 вересня 2022, 20:43

«Рішатиму на іншому рівні»: Син Пєскова відповів на запрошення прийти у військкомат

Син прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова Микола відповів на дзвінок ведучого «Популярної політики» Дмитра Низовцева, який представився військовим комісаром. 

Низовцев сказав Миколі Пєскову, що йому вже приходила повістка і через портал «Держпослуги», і листом, і поцікавився, чи прибуде Микола у військкомат завтра до десятої ранку.

«О десятій ранку, звичайно, завтра я не приїду. Якщо ви знаєте, що я пан Пєсков, ви повинні розуміти, наскільки це не зовсім правильно, щоб я там був. Я це вирішуватиму на іншому рівні», — заявив Микола Пєсков.



Син прессекретаря російського президента заявив, що йому потрібно «зрозуміти, що відбувається» та «які у нього є права».

«У мене проблеми захищати батьківщину немає — але мені треба розуміти доцільність моєї там появи, я говорю вам про політичні певні нюанси», — сказав Микола.

За словами авторів програми, розмова проходила у прямому ефірі, тому вони не могли нічого з неї вирізати.

Прессекретар Дмитро Пєсков уже підтвердив, що журналісти розмовляли з його сином. Також він заявив, що з розмови вирізали смислову частину.

«Спочатку попросіть їх викласти всю розмову. Я не маю сумнівів у його єдино правильному виборі. І він теж не має», — стверджує Пєсков.

Читайте також:

По всій Росії відбуваються акції проти мобілізації на війну з Україною

Дивіться також:

Ще за темою

Місця
Росія
Інше
Війна
Люди
Дмитро Пєсков

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
19:44
У Донецьку під обстріл потрапив Куйбишевський район, пошкоджено лікарню, є поранені
17:52
В ОБСЄ зробили заяву щодо планів РФ провести «референдуми» в Україні
16:15
У Новоайдарі — потужні вибухи
15:43
Маріупольців закликали не брати участь у «референдумі» РФ
11:21
«ДНР» заявила про шість поранених від обстрілів за добу
09:44
У Росії призовуть 300 тисяч резервістів на війну з Україною
09:33
У Сватовому знищено місцеву окупаційну комендатуру — Гайдай
09:12
Путін оголосив часткову мобілізацію у Росії
23:36
«Референдуми» в окупації вже у п'ятницю — головне за день ►
21:47
Ракетний удар по Новій Каховці: РосЗМІ повідомляють про поранення двох людей
20:17
«ДНР» та «ЛНР» оголосили день «референдуму» вихідним. Школярів відправили на канікули
19:35
У трьох областях України пролунали вибухи
19:05
В Мінреінтеграції закликали українців в окупації не брати участь у «референдумах»
18:45
Зеленський обіцяє повернути Крим «дипломатичним шляхом»: деталі ►
16:55
Незаконні «референдуми»: Яке питання збираються ставити «ЛНР» та «ДНР»
Всі новини
20:43
«Рішатиму на іншому рівні»: Син Пєскова відповів на запрошення прийти у військкомат
20:17
По всій Росії відбуваються акції проти мобілізації на війну з Україною
19:44
У Донецьку під обстріл потрапив Куйбишевський район, пошкоджено лікарню, є поранені
19:27
«Щоб могла захищатися»: США надали Україні $25 мільярдів допомоги
18:44
Путін виступив з відкритими ядерними загрозами — Байден на Генасамблеї ООН
18:32
Окупанти обстріляли Нікопольський район: Одна людина загинула, двоє поранено
18:21
Мешканці деокупованих населених пунктів на Харківщині отримають грошову допомогу
17:52
В ОБСЄ зробили заяву щодо планів РФ провести «референдуми» в Україні
17:47
Володимир Зеленський вважає малоймовірним застосування РФ ядерної зброї
17:39
У Кураховому під завалами будинку виявили тіло загиблого
17:19
Майже 39 тисяч сімей на Донеччині — знову зі світлом
16:42
Ракетний удар по Запоріжжю: Трьох людей поранено
16:15
У Новоайдарі — потужні вибухи
15:50
Обстріли не припиняються: Територію заводу шампанських вин у Бахмуті контролюють ЗСУ
15:43
Маріупольців закликали не брати участь у «референдумі» РФ
Всі новини
ВІДЕО
По всій Росії відбуваються акції проти мобілізації на війну з Україною
21 вересня, 20:17
Путін виступив з відкритими ядерними загрозами — Байден на Генасамблеї ООН
21 вересня, 18:44
У Новоайдарі — потужні вибухи
21 вересня, 16:15

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти