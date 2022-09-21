«Рішатиму на іншому рівні»: Син Пєскова відповів на запрошення прийти у військкомат

Син прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова Микола відповів на дзвінок ведучого «Популярної політики» Дмитра Низовцева, який представився військовим комісаром.



Низовцев сказав Миколі Пєскову, що йому вже приходила повістка і через портал «Держпослуги», і листом, і поцікавився, чи прибуде Микола у військкомат завтра до десятої ранку.



«О десятій ранку, звичайно, завтра я не приїду. Якщо ви знаєте, що я пан Пєсков, ви повинні розуміти, наскільки це не зовсім правильно, щоб я там був. Я це вирішуватиму на іншому рівні», — заявив Микола Пєсков.





Син прессекретаря російського президента заявив, що йому потрібно «зрозуміти, що відбувається» та «які у нього є права».



«У мене проблеми захищати батьківщину немає — але мені треба розуміти доцільність моєї там появи, я говорю вам про політичні певні нюанси», — сказав Микола.



За словами авторів програми, розмова проходила у прямому ефірі, тому вони не могли нічого з неї вирізати.



Прессекретар Дмитро Пєсков уже підтвердив, що журналісти розмовляли з його сином. Також він заявив, що з розмови вирізали смислову частину.



«Спочатку попросіть їх викласти всю розмову. Я не маю сумнівів у його єдино правильному виборі. І він теж не має», — стверджує Пєсков.

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