За прошедшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории погибли 7 мирных жителей, в том числе подросток 2008 годов рождения. Об этом сообщает «СЦКК ДНР».



Там уточнили, что смерти зафиксированы в Ворошиловском и Киевском районах Донецка.



Ранения получили 8 человек в Ворошиловском и Кировском районах Донецка.



Повреждены 15 домостроений в Калининском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Калининском и Никитовском районах Горловки, Старомихайловке, а также 5 объектов гражданской инфраструктуры.

За минувшие сутки на подконтрольной Украине территории Донецкой области погибли 7 мирных жителей и 17 получили ранения в результате обстрелов.