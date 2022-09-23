Минулої доби на підконтрольному угрупуванні «ДНР» загинули 7 мирних мешканців, у тому числі підліток 2008 років народження. Про це повідомляє «СЦКК ДНР».



Там уточнили, що смерті зафіксовані у Ворошилівському та Київському районах Донецька.



Поранення отримали 8 осіб у Ворошилівському та Кіровському районах Донецька.



Пошкоджено 15 будівель у Калінінському, Кіровському та Куйбишевському районах Донецька, Калінінському та Микитівському районах Горлівки, Старомихайлівці, а також 5 об'єктів цивільної інфраструктури.

Минулої доби на підконтрольній Україні території Донецької області загинули 7 мирних жителів і 17 отримали поранення в результаті обстрілів.