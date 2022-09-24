Байден пообіцяв нові санкції проти Росії за «референдум»

Сполучені Штати ніколи не визнають українську територію чиєюсь іншою, окрім як частиною України. Про це заявив президент США Джо Байден, йдеться на сайті Білого дому.



«Російські референдуми — це бутафорія, хибний привід для спроб анексії частин України силою, що є кричущим порушенням міжнародного права, зокрема Статуту Організації Об'єднаних Націй», — наголосив Байден.



Він також повідомив, що США працюватимуть із союзниками та партнерами, щоб «накласти на Росію додаткові швидкі та серйозні економічні витрати».



«Сполучені Штати разом з нашими партнерами в усьому світі — і з кожною країною, яка дотримується основних принципів Статуту ООН — відкидають будь-які сфабриковані результати, які оголосить Росія. Ми продовжимо підтримувати український народ і надавати йому допомогу у забезпеченні безпеки, щоб допомогти йому захистити себе, оскільки він мужньо чинить опір вторгненню Росії», — зазначив лідер США.

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