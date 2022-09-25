2,5 тисячі українців перебувають у полоні — Верещук

Росія утримує в полоні 2,5 тисяч українців. Про це повідомила віце-прем'єр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв'ю ВВС Україна.



«Ми говоримо про 2,5 тисячі полонених. Люди залишаються в полоні, і найгірше там залишаються цивільні. Вже кілька обмінів громадянських підряд не відпускають. Треба ставити питання руба і вимагати відпускати цивільних», — розповіла міністр.



Вона зазначила, що громадянські мають бути повернені, а не обмінені. І серед них є багато жінок.



«Жінок у полоні залишилося чимало. Якщо врахувати, що з "Азовсталі" вийшла 131 жінка, то уявіть собі скільки жінок у неволі. Повернули лише кілька. Жінок треба звільняти, з ними поводяться страшно. Вони знущаються, б'ють наших жінок, вони катують наших жінок», — заявила Верещук.