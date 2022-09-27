В оккупированном Энергодаре заставляют «голосовать» на «референдуме» — ГУР МОУ

Жителей временно захваченного войсками РФ Энергодара Запорожской области оккупанты заставляют «голосовать» на псевдореферендуме, отказавшимся обещают «мобилизацию». Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.



Также разведчики сообщили, что жителям оккупанты запретили выезд на подконтрольную Украине территорию и вообще за пределы города, особый контроль применен к работникам оперативных смен Запорожской атомной электростанции.

Разведчики отмечают, что в настоящее время улицы Энергодара и окрестных населенных пунктов практически пустые.



«Местное население сидит по домам, стараясь не выходить без крайней нужды. На улицах присутствуют патрули военных с РФ с анкетами голосования так называемого «референдума». На всех встречных наводят оружие, выдают «бюллетени для голосования» и указывают, где именно нужно поставить «галочку». Зафиксированы редкие случаи принуждения голосовать за давно умерших родственников», - заявили в ГУР МОУ.

Ранее российские СМИ сообщали, что в РФ может появиться новый федеральный округ — «Крымский». Якобы новое образование власти планируют создать по итогам «референдумов», проводящихся на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Также в округ планируют включить аннексированный еще в 2014 году Крым.