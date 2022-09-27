В окупованому Енергодарі змушують «голосувати» на «референдумі» — ГУР МОУ

27 вересня 2022, 13:10

В окупованому Енергодарі змушують «голосувати» на «референдумі» — ГУР МОУ

Жителів тимчасово захопленого військами РФ Енергодару Запорізької області окупанти змушують «голосувати» на псевдореферендумі, тим громадянам котрі від цього відмовилися обіцяють «мобілізацію». Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Також розвідники повідомили, що мешканцям окупанти заборонили виїзд на підконтрольну Україні територію та взагалі за межі міста, особливий контроль застосовано до працівників оперативних змін Запорізької атомної електростанції.

Розвідники зазначають, що наразі вулиці Енергодару та навколишніх населених пунктів практично порожні.

«Місцеве населення сидить по домівках, намагаючись не виходити без крайньої потреби. На вулицях присутні патрулі військових зс рф з анкетами голосування так званого «референдуму». На всіх зустрічних наводять зброю, видають «бюлетені для голосування» та вказують де саме треба поставити «галочку». Зафіксовано непоодинокі випадки примусу голосувати за давно померлих родичів», - заявили в ГУР МОУ.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що в РФ може з'явитися новий федеральний округ - «Кримський». Нібито нове утворення влада планує створити за підсумками «референдумів», що проводяться на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Також до округу планують включити анексований ще у 2014 році Крим.

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