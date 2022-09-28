Окупанти обстріляли школу в Миколаївці, там ховалися 12 цивільних

28 вересня 2022, 09:15

Окупанти обстріляли школу в Миколаївці, там ховалися 12 цивільних

Миколаївка. Фото: ОВА Миколаївка. Фото: ОВА

Російська армія обстріляла школу в Миколаївці Донецької області, де облаштовано укриття для цивільних. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Обстріл (попередньо, ракетою С300) стався близько 05:00, в укритті на той час перебували 12 осіб, серед яких двоє дітей та одна людина з інвалідністю. Окупанти цілили просто у будівлю школи. Обвалилися стіни. Але укриття, на щастя, витримало — люди, які там були, не постраждали», — поінформував Кириленко.

Він додав, що досі немає інформації про одну людину, яка працювала в школі — її пошуки продовжуються.

«Ця школа немає нічого спільного з військовим об'єктом, місцеві цивільні ховалися там від численних обстрілів», — наголосив керівник області та вкотре закликав до евакуації.

 

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