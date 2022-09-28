Сім'ї мобілізованих «ДНР» поскаржилися на зґвалтування призовників чеченцями

Дружини та матері мобілізованих мешканців на підконтрольному угрупуванні «ДНР» території поскаржилися голові «ДНР» Денису Пушиліну на зґвалтування у військах. Інформація про це спочатку з’явилася в анонімному телеграм-каналі «Бетмен ДНР».



В опублікованому зверненні до Пушиліна зазначається, що мобілізованих на Донбасі нібито публічно зґвалтували військові із Чечні.



Після розголосу правозахисник із Чечні Абубакар Янгулбаєв заявив , що справжність звернення йому підтвердило джерело у чеченському полку «Північ». У зверненні сказано, що жертвами насильства стали двоє військовослужбовців 1-го армійського корпусу «народної міліції ДНР», які були мобілізовані у місті Докучаєвськ. Імена цих військовослужбовців приховані.



Саме ж зґвалтування сталося у районі населеного пункту Берестове. Зазначається, що зґвалтування відбувалося на очах товаришів по службі. Також у датованому 23 вересня зверненні вказується, що «військове командування не бажає вступати в конфронтацію з підлеглими Рамзана Кадирова» та намагається приховати інцидент.



Під зверненням стоять прізвища та підписи дев'яти осіб.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів , що перші призовники, мобілізовані в РФ тиждень тому, вже дісталися фронту, зокрема, поповнення прибуло до підрозділів 1-го танкового полку 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії Росії.