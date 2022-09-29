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Два танка отправленных армией РФ в оккупированный Лиман попали в ДТП — Луганская ОВА

29 сентября 2022, 09:10

Два танка отправленных армией РФ в оккупированный Лиман попали в ДТП — Луганская ОВА

На днях в захваченный армией РФ Лиман были отправлены семь танков российских войск, два из которых попали в ДТП во время следования. Об этом написал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, отметив, что должной огневой подготовки с применением штатного вооружения сформированные экипажи не прошли.

Он рассказал, что в настоящее время в учебный центр на территории Ростовской области прибыло около 400 призывников, подготовка которых продлится до 30 сентября, а новоприбывший личный состав должен за свой счет приобрести зимнюю форму одежды и средства защиты.

Как пишет Сергей Гайдай, авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 16 ударов по позициям российской армии на востоке Украины. Попали в три опорных пункта, десять мест скопления вооружения и военной техники, а также три зенитных ракетных комплекса оккупантов. Кроме того, подразделения ПВО ВСУ по разным направлениям сбили четыре БпЛА и четыре управляемые авиационные ракеты Х-59.

«Ракетные войска и артиллерия продолжают наносить огневое поражение по объектам противника. В частности, за 28 сентября поражены два командных пункта, семь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники врага, одна станция-ретранслятор, три станции РЭБ, два склада с боеприпасами и один – с горюче-смазочными материалами», - сообщил глава Луганской ОВА.

Гайдай сообщил, что за минувшие сутки были отражены атаки оккупантов в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Железное, Бахмутское, Одрадовка, Николаевка Вторая, Озеряновка, Первомайское, Победа, Новомихайловка, Павловка и Безымянное. 

«Из разного вида вооружения россияне вели обстрелы следующих населенных пунктов:

- на Краматорском направлении: Новоселовка, Старый Караван, Щурово, Закотное, Диброва, Озерное, Верхнекаменское, Славянск;

- на Бахмутском направлении: Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Зайцево, Веселая Долина, Торецк, Опытное, Ивановское, Яковлевка, Белогоровка, Веселое, Спорное, Северск, Серебрянка, Нью-Йорк, Андреевка, Майорск, Юрьевка, Раздоловка», - написал он.

По словам Гайдая, правительство так называемой «ЛНР» на захваченных территориях Луганщины планирует восстановить лишь 800 домов, что меньше, чем в одном Северодонецке. Он, со ссылкой на информацию оккупантов, также рассказал, что в «республиках Донбасса» при координации минстроя РФ ремонтно-восстановительные работы планируется выполнить более чем на 500 тысяч кв. м объектов домостроения.

«То есть это 10-15 тысяч квартир на две области – Донецкую и Луганскую. В одном Северодонецке в несколько раз больше. Не говоря уже о Мариуполе. Наверное, «кормить всю Украину» без помощи России было гораздо легче, чем удовлетворить население области в элементарных бытовых нуждах при поддержке России», - уточнил глава Луганской ОВА.

Также он рассказал, что в отдаленных районах РФ забирают в армию все мужское население определенной возрастной категории, несмотря на отсутствие опыта прохождения военной службы в прошлом и боевого опыта.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что на подконтрольной украинским властям части Донецкой области в результате обстрелов со стороны российских войск погибли шесть мирных жителей.

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