Два танки, відправлені армією РФ в окупований Лиман, потрапили в ДТП — Луганська ОВА

Днями в захоплений армією РФ Лиман було відправлено сім танків російських військ, два з яких потрапили в ДТП під час слідування. Про це написав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, зазначивши, що належної вогневої підготовки із застосуванням штатного озброєння сформовані екіпажі не пройшли.

Він розповів, що в даний час до навчального центру на території Ростовської області прибуло близько 400 призовників, підготовка яких триватиме до 30 вересня, а особовий склад, що прибув, має за свій рахунок придбати зимову форму одягу та засоби захисту.

Як пише Сергій Гайдай, авіація сил оборони України протягом доби завдала 16 ударів по позиціях російської армії на сході України. Попали в три опорних пункта, десять місць скупчення озброєння та військової техніки, а також три зенітних ракетних комплекса окупантів. Крім того, підрозділи ППО ЗСУ на різних напрямках збили чотири БпЛА і чотири керовані авіаційні ракети Х-59.

«Ракетні війська і артилерія продовжують завдавати вогневого ураження по об’єктах противника. Зокрема, за 28 вересня уражено два командних пункти, сім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки ворога, одну станцію-ретранслятор, три станції РЕБ, два склади з боєприпасами та один – з паливо-мастильними матеріалами», - повідомив голова Луганської ОВА.



Гайдай повідомив, що за минулу добу було відбито атаки окупантів у районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Бахмутське, Одрадівка, Миколаївка Друга, Озерянівка, Першотравневе, Перемога, Новомихайлівка, Павлівка та Безіменне.

«Із різного виду озброєння росіяни вели обстріл наступних населених пунктів:

- на Краматорському напрямку: Новоселівка, Старий Караван, Щурове, Закітне, Діброва, Озерне, Верхньокам’янське, Слов’янськ;

- на Бахмутському напрямку: Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Весела Долина, Торецьк, Опитне, Іванівське, Яковлівка, Білогорівка, Веселе, Спірне, Сіверськ, Серебрянка, Нью-Йорк, Андріївка, Майорськ, Юр’ївка, Роздолівка», - написав він.



За словами Гайдая, уряд так званої «ЛНР» на захоплених територіях Луганщини планує відновити лише 800 будинків, що менше, ніж в одному Сєвєродонецьку. Він з посиланням на інформацію окупантів також розповів, що в «республіках Донбасу» при координації Мінбуду РФ ремонтно-відновлювальні роботи планується виконати більш ніж на 500 тисяч кв. м об'єктів житлового будівництва.

«Тобто, це 10-15 тисяч квартир на дві області – Донецьку та Луганську. В одному Сєвєродонецьку в декілька разів більше. Не кажучи вже про Маріуполь. Напевно, «годувати всю Україну» без допомоги РФ було набагато легше, ніж задовольнити населення області у елементарних побутових потребах за підтримки Росії», – уточнив голова Луганської ОВА.



Також він розповів, що у віддалених районах РФ забирають в армію все чоловіче населення певної вікової категорії, незважаючи на відсутність досвіду проходження військової служби у минулому та бойовий досвід.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що на підконтрольній українській владі частині Донецької області внаслідок обстрілів з боку російських військ загинули шестеро мирних жителів.