Путін закликав Україну повернутися до переговорів, анексуючи території

Президент Росії Володимир Путін закликав Україну повернутись до переговорів. Ця заява прозвучала під час церемонії підписання дорговорів про «входження» окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до складу Росії.



«Росія готова до переговорів з Україною. Ми закликаємо Київський режим негайно припинити вогонь, бойові дії та повернутися за стіл переговорів», — заявив Путін.



При цьому він заявив, що люди на Донбасі, у Запорізькій та Херсонській областях «стають назавжди нашими громадянами».



Путін підкреслив, що «ми захищатимемо свою землю всіма своїми силами та засобами».

Псевдореферендуми з питання про «входження до складу Росії» окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Луганської областей пройшли з 23 по 27 вересня. За підсумками на окупованій частині Донецької області за входження до складу РФ нібито проголосували 99,23% учасників «голосування», на Луганщині – 98,42%, на Херсонщині – 87,05%, у Запорізькій області – 93,11%.



Україна та країни Заходу вважають ці «референдуми» фарсом і не визнають їхніх результатів. США та ЄС анонсували нові санкції проти Росії.



Президент України Володимир Зеленський заявив , що якщо Росія визнає результати «референдумів», то йому більше нема про що розмовляти з президентом РФ Володимиром Путіним.