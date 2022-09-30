«ЛНР» забрала в «госсобственность» 17 тысяч предприятий и объектов

Группировка «ЛНР» «обратила в госсобственность» предприятия и объекты, учредителем или владельцем которых является Украина.



Как уверяет «правительство ЛНР», принято соответствующее решение. Перечень включает более 17 тысяч пунктов.



«Это предприятия, отдельные объекты, а также объекты инфраструктуры, которые ранее находились в собственности юрлиц, зарегистрированных или осуществляющих свою хозяйственную деятельность на территории республики, но учредителем или бенефициарным владельцем которых являлось государство Украина», — заявили в «ЛНР».



В перечень также добавлено имущество, «находящееся в собственности иностранных государств, которые совершают в отношении юридических или физических лиц ЛНР недружественные действия; а также объекты, необходимые для обеспечения обороны и безопасности».



Напомним, группировка «ДНР» «конфисковала» недвижимость украинских олигархов Рината Ахметова и Сергея Курченко, а также 140 других граждан страны и двух компаний.