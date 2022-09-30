«ЛНР» забрала у «держвласність» 17 тисяч підприємств та об'єктів

30 вересня 2022, 16:31

«ЛНР» забрала у «держвласність» 17 тисяч підприємств та об'єктів

Угруповання «ЛНР» «перетворило на держвласність» підприємства та об'єкти, засновником чи власником яких є Україна.

Як запевняє «уряд ЛНР», ухвалено відповідне рішення. Перелік включає понад 17 тисяч пунктів.

«Це підприємства, окремі об'єкти, а також об'єкти інфраструктури, які раніше перебували у власності юросіб, які зареєстровані або провадять свою господарську діяльність на території республіки, але засновником або бенефіціарним власником яких була держава Україна», — заявили в «ЛНР».

До переліку також додано майно, що «перебуває у власності іноземних держав, які здійснюють щодо юридичних чи фізичних осіб ЛНР недружні дії; а також об'єкти, необхідні для забезпечення оборони та безпеки».

Нагадаємо, угруповання «ДНР» «конфіскувало» нерухомість українських олігархів Ріната Ахметова та Сергія Курченка, а також 140 інших громадян країни та двох компаній.

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