Александр Лукашенко подтвердил участие Беларуси в войне против Украины. Об этом он рассказал на совещании с силовым блоком во вторник в Минск, пишет агентство БелТА.



«Что касается нашего участия в "специальной военной операции" в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства», - сказал Лукашенко.



Он утверждает, что белорусское участие заключается в том, чтобы «не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси» и не допустить нанесения удара по Беларуси со стороны Польши, Литвы и Латвии.



Лукашенко также заявил, что в Беларуси нет необходимости объявлять мобилизацию.



Кроме этого, он обвинил Украину в провокациях на границе.