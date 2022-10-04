Олександр Лукашенко підтвердив участь Білорусі у війні проти України. Про це він розповів на нараді із силовим блоком у Мінську, пише агентство БелТА.



«Щодо нашої участі у "спеціальній військовій операції" в Україні, ми беремо участь там. Ми цього не приховуємо. Але ми нікого не вбиваємо. Ми нікуди не надсилаємо своїх військових. Ми не порушуємо своїх зобов'язань», - сказав Лукашенко.



Він стверджує, що білоруська участь полягає в тому, щоб «не допустити поширення цього конфлікту на територію Білорусі» та не допустити завдання удару з боку Польщі, Литви та Латвії.



Лукашенко також заявив, що у Білорусі немає необхідності оголошувати мобілізацію.



Окрім цього, він звинуватив Україну у провокаціях на кордоні.