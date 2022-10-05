Деоккупация Луганской области началась, сообщил Гайдай

Украинские военные начали деоккупацию Луганской области, уже освобождены несколько населенных пунктов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Уже это можно говорить официально. Деоккупация Луганской области началась. Уже несколько населенных пунктов освобождены от российской армии», — заявил он.



Гадай подчеркнул, что на этом фоне оккупанты, понимая неотвратимость контрнаступления ВСУ, «пытаются максимально заминировать все».



Поэтому глава Луганской области призвал эвакуировавшихся жителей не спешить возвращаться в освобожденные населенные пункты.



«Мы скажем, когда можно и куда именно возвращаться. Потому что надо, чтобы все-таки линию фронта дальше подвинули Вооруженные силы Украины. И только потом уже можно будет заходить в некоторые населенные пункты. Также нужно провести определенное разминирование территории», — рассказал он.



Также Гайдай сообщил, что властям в освобожденных населенных пунктах предстоит провести аудит, «что у нас с водой, что у нас с электричеством, что у нас с газом, что у нас с теплом».



«Потому что мы понимаем, что в сельской местности немного легче, если есть печное отопление, а в городах гораздо труднее», — отметил он.



Также он сообщил, что уже готовы бригады скорой помощи и работники ДСЧС для работы на деоккупированных территориях.



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