Деокупація Луганської області розпочалася, повідомив Гайдай

Українські військові розпочали деокупацію Луганської області, вже звільнено кілька населених пунктів. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



«Вже це можна казати офіційно. Деокупація Луганської області розпочалася. Вже кілька населених пунктів звільнено від російської армії», — заявив він.



Гадай наголосив, що на цьому тлі окупанти, розуміючи невідворотність контрнаступу ЗСУ, «намагаються максимально замінувати все».



Тому голова Луганської області закликав мешканців, що евакуювалися, не поспішати повертатися до звільнених населених пунктів.



«Ми скажемо, коли можна і куди саме повертатись. Бо треба, щоб все ж таки лінію фронту далі посунули Збройні сили України. І лише потім уже можна буде заходити до деяких населених пунктів. Також потрібно провести певне розмінування території», — розповів він.



Також Гайдай повідомив, що влада у звільнених населених пунктах має провести аудит, «що у нас з водою, що у нас з електрикою, що у нас з газом, що у нас з теплом».



«Бо ми розуміємо, що в сільській місцевості трохи легше, якщо є пічне опалення, а в містах набагато важче», — зазначив він.



Також він повідомив, що вже готові бригади швидкої допомоги та працівники ДСНС для роботи на деокупованих територіях.



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