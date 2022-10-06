Оккупанты при отступлении подорвали дамбу на Донетчине, подтоплен Райгородок - Генштаб

Поселок городского типа Райгородок Донецкой области оказался в зоне подтопление после подрыва российскими оккупантами дамбы в ходе отступления. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.



«По-прежнему российские оккупанты используют тактику выжженной земли в Украине. Так, во время очередного хаотического отступления враг совершил подрыв дамбы, что повлекло за собой подтопление населенного пункта Райгородок», - говорится в оперативной сводке.



По данным Генштаба, в оккупированной с 2014 года Кадиевке Луганской области происходит массовое уничтожение архивов и копий документов, особенно содержащих историю оккупации.