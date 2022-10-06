Окупанти під час відступу підірвали дамбу на Донеччині, підтоплений Райгородок - Генштаб

Селище міського типу Райгородок Донецької області опинилося в зоні підтоплення після підриву російськими окупантами греблі під час відступу. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.



«Як і раніше, російські окупанти використовують тактику випаленої землі в Україні. Так, під час чергового хаотичного відступу ворог здійснив підрив греблі, що спричинило підтоплення населеного пункту Райгородок», - йдеться в оперативному зведенні.



За даними Генштабу, в окупованій з 2014 року Кадіївці Луганської області відбувається масове знищення архівів та копій документів, що особливо містять історію окупації.