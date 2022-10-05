Оккупанты нанесли авиаудар по Часов Яру и обстреляли Бахмут

Донецкая область. Фото: ОВА

Ночью и утром российские силы вели обстрелы на двух направлениях в Донецкой области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



«На Донецком направлении под огнем оказалась Авдеевка и села Очеретинской громады. В Авдеевке были единичные "прилеты" в старый город, а утром — массированный артобстрел центра. Также ночью россияне обстреляли Карловское водохранилище на территории Очеретинской громады», — проинформировал Кириленко.



По его словам, на Горловском направлении страдают Часовоярская, Бахмутская и Светлодарская громады. По Часов Яру нанесен авиаудар — поврежден дом, информация о пострадавших не поступала.



«Ночью продолжались обстрелы Бахмута и Ивановского — два человека ранены, два дома повреждены. В Светлодарской громаде было громко в Одрадовке и на станции Майорск», — сообщил глава области.

Напомним, на подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погиб один мирный житель. Еще шесть человек ранены. Кроме того, в Святогорске в ходе эксгумации были обнаружены тела четверых убитых гражданских.



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