Зеленський розповів, що на Бахмутському напрямку тривають жорстокі бої

На Бахмутському напрямі точаться жорстокі бої, але українські військові тримають оборону. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.



«Ми тримаємо позиції на Донбасі, на Бахмутському напрямку, де зараз дуже-дуже складно, дуже жорстокі бої», — сказав Зеленський.



«Хочу сьогодні знову відзначити наших воїнів із 93-ї окремої механізованої бригади „Холодний Яр” за мужність, за стійкість саме на цьому напрямі. Дякую всім нашим зенітникам та кожному, хто залучений до протиповітряної оборони України. Ми робимо все можливе, щоб захистити українське небо», — наголосив президент.