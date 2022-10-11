Вночі окупанти обстріляли три райони Дніпропетровської області

Вночі російські війська обстріляли три райони Дніпропетровської області – Нікопольський, Синельниківський та Криворізький. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Він зазначив, що окупанти вдарили по регіону «Градами», «Ураганами», «Торнадо-С» та важкою артилерією. Попередньо обійшлося без постраждалих.

За словами Резніченка, у Нікополі російськими снарядами зруйновано заправку та магазин, у Червоногригорівській громаді кілька будинків зруйновано, десяток пошкоджено, а також виведено з ладу газопроводи та лінії електропередач.

«У Марганецькій та Мирівській громадах триває обстеження територій. Деталі обстрілів з’ясовуються. На Синельниківщині росіяни ударили з «Торнадо-С» по Великомихайлівській громаді. Наслідки уточнюються», – написав він.

Також Резніченко повідомив, що у Криворізькому районі армія РФ обстріляла «Ураганами» Зеленодольську громаду. У Великій Костромці зруйновано шкільний спортивний зал.

У Кривому Розі, який напередодні атакували російські ракети, все ще залишаються без світла понад 4000 сімей. Енергетики продовжують роботу.

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