СБУ виявила тортурну поряд зі Святогірською Лаврою

Святогірськ. Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки виявили місце незаконного утримання людей у звільненому Святогірську Донецької області. Тортурна була облаштована в пансіонаті відпочинку неподалік Святогірської Лаври. Про це повідомляє пресслужба відомства.



«Російські військові силоміць тримали там місцевих жителів, які підтримували територіальну цілісність України. Під час огляду оперативники та слідчі СБУ виявили предмети, які безпосередньо вказують на ознаки тортур. Наразі проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів», — йдеться у повідомленні.



У СБУ також зазначили, що наразі слідчі встановлюють кількість та особи постраждалих, а також осіб, причетних до тортур. У межах розпочатого кримінального провадження у частинах 1, 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України продовжуються слідчо-оперативні дії.

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