Из-за взрыва на Крымском мосту погибли четверо, в том числе судья из Москвы — росСМИ

Число погибших в результате взрыва на Крымском мосту выросло до четырех человек. Среди них — судья Арбитражного суда Москвы. Об этом сообщает российский «ТАСС» со ссылкой на данные экстренных служб.



Отмечается, что опознание тел погибших пока еще продолжается. Все четверо находились в легковой машине, которая оказалась в эпицентре взрыва.



В пресс-службе Арбитражного суда Москвы отметили, что «проверяют сведения, которые появились на этот счет».



Ранее сообщалось о гибели трех человек.

Утром 8 октября на Крымском мосту, который соединяет аннексированный полуостров с Россией, произошел взрыв, из-за чего на одной из веток были разрушены три пролета. Из-за взрыва загорелся состав с цистернами на железнодорожной части моста.



По версии российского следствия, взорвался грузовик, в котором находилась взрывчатка.



Уже днем 8 октября автомобильное движение по уцелевшей ветке моста было возобновлено. При этом фуры пока не пропускают, для них между Крымом и Краснодарским краем РФ организовали паромную переправу. Вечером того же дня было запущено движение поездов по мосту.



Украинские и западные СМИ, ссылаясь на источники, написали, что взрыв на Крымском мосту устроили украинские спецслужбы. Власти Украины официально свою причастность не подтверждали. Путин обвинил спецслужбы Украины в организации взрыва на Крымском мосту.