Вибух на Кримському мості: ФСБ РФ прозвітувала про затримання восьми людей

У справі про вибух на Кримському мосту затримано вісім підозрюваних, про це звітувала ФСБ РФ.



У межах кримінальної справи затримано п’ятьох громадян Росії, трьох громадян України та Вірменії, які брали участь у підготовці злочину, заявили у ФСБ. Також спецслужба стверджує, що організатором «теракту» на Кримському мості було Головне управління розвідки Міноборони України, його керівник Кирило Буданов, співробітники та агентура.



За даними російської спецслужби, вибуховий пристрій закамуфлювали у рулони з поліетиленовою плівкою на 22 палетах загальною вагою понад 22 тонни, та на початку серпня відправили з порту Одеси до болгарської Русі. До переправляння вантажу було залучено громадян України, Грузії та одного громадянина Вірменії.



Далі вантаж був переправлений з Болгарії до порту Поті (Грузія), а потім до Вірменії суходолом. Після цього на вантажівці палети знову через Грузію завезли до російського Армавіра (Краснодарський край). І вже на іншій фурі, за кермом якої був росіянин Махір Юсубов, вантаж поїхав до Сімферополя. Під час перетину Кримського мосту 8 жовтня о 06:03 стався вибух.



У ГУР Міноборони України відреагували на звинувачення ФСБ в організації вибуху на Кримському мосту. Представник пресслужби відомства Андрій Юсов у коментарі «Суспільному» назвав діяльність ФСБ та Слідчого комітету — нісенітницею.



«Це фейкові структури, які обслуговують путінський режим, тому коментувати їхні чергові заяви ми точно не будемо. Дивно, що ще жодної візитівки не знайшли у районі Кримського мосту», — заявив Юсов.

Вранці 8 жовтня на Кримському мосту, який з'єднує анексований півострів з Росією, стався вибух, через що на одній із гілок було зруйновано три прольоти. Через вибух загорівся склад з цистернами на залізничній частині мосту. Загинули четверо людей.



За версією російського слідства, вибухнула вантажівка, в якій знаходилася вибухівка.



Вже 8 жовтня автомобільний рух по вцілілій гілці мосту було відновлено. При цьому фури поки що не пропускають, для них між Кримом та Краснодарським краєм РФ організували поромну переправу. Увечері того ж дня було запущено рух поїздів мостом.



Українські та західні ЗМІ, посилаючись на джерела, написали, що вибух на Кримському мості влаштували українські спецслужби. Влада України офіційно свою причетність не підтверджувала. Путін звинуватив спецслужби України в організації вибуху Кримського мосту.



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