Вибух на Кримському мості: ФСБ РФ прозвітувала про затримання восьми людей

12 жовтня 2022, 11:21

Вибух на Кримському мості: ФСБ РФ прозвітувала про затримання восьми людей

У справі про вибух на Кримському мосту затримано вісім підозрюваних, про це звітувала ФСБ РФ.

У межах кримінальної справи затримано п’ятьох громадян Росії, трьох громадян України та Вірменії, які брали участь у підготовці злочину, заявили у ФСБ. Також спецслужба стверджує, що організатором «теракту» на Кримському мості було Головне управління розвідки Міноборони України, його керівник Кирило Буданов, співробітники та агентура.

За даними російської спецслужби, вибуховий пристрій закамуфлювали у рулони з поліетиленовою плівкою на 22 палетах загальною вагою понад 22 тонни, та на початку серпня відправили з порту Одеси до болгарської Русі. До переправляння вантажу було залучено громадян України, Грузії та одного громадянина Вірменії.

Далі вантаж був переправлений з Болгарії до порту Поті (Грузія), а потім до Вірменії суходолом. Після цього на вантажівці палети знову через Грузію завезли до російського Армавіра (Краснодарський край). І вже на іншій фурі, за кермом якої був росіянин Махір Юсубов, вантаж поїхав до Сімферополя. Під час перетину Кримського мосту 8 жовтня о 06:03 стався вибух.

У ГУР Міноборони України відреагували на звинувачення ФСБ в організації вибуху на Кримському мосту. Представник пресслужби відомства Андрій Юсов у коментарі «Суспільному» назвав діяльність ФСБ та Слідчого комітету — нісенітницею.

«Це фейкові структури, які обслуговують путінський режим, тому коментувати їхні чергові заяви ми точно не будемо. Дивно, що ще жодної візитівки не знайшли у районі Кримського мосту», — заявив Юсов.

Вранці 8 жовтня на Кримському мосту, який з'єднує анексований півострів з Росією, стався вибух, через що на одній із гілок було зруйновано три прольоти. Через вибух загорівся склад з цистернами на залізничній частині мосту. Загинули четверо людей.

За версією російського слідства, вибухнула вантажівка, в якій знаходилася вибухівка.

Вже 8 жовтня автомобільний рух по вцілілій гілці мосту було відновлено. При цьому фури поки що не пропускають, для них між Кримом та Краснодарським краєм РФ організували поромну переправу. Увечері того ж дня було запущено рух поїздів мостом.

Українські та західні ЗМІ, посилаючись на джерела, написали, що вибух на Кримському мості влаштували українські спецслужби. Влада України офіційно свою причетність не підтверджувала. Путін звинуватив спецслужби України в організації вибуху Кримського мосту.

Дивіться також:

Ще за темою

Місця
Кримський міст Крим
Інше
Війна Вибух

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:51
ЗАЕС знеструмлена через обстріл російських військ — «Енергоатом»
11:21
Вибух на Кримському мості: ФСБ РФ прозвітувала про затримання восьми людей
10:18
«Керівникам» лікарень у Старобільському районі загрожує до 10 років ув'язнення
09:39
У «ДНР» заявили про смерть однієї цивільної за добу та п'ятьох поранених
09:22
«ЛНР»: Двоє людей загинули і одна отримала поранення внаслідок обстрілу
09:17
У захопленому армією РФ Мелітополі пролунав потужний вибух — Федоров
08:41
Окупанти змушують населення Луганщини отримувати паспорти РФ — Гайдай
00:35
Вибухи у Запоріжжі, Донецьку та Білгороді — головне за день ►
23:46
Кримський міст після вибуху: пробки та план ремонту ►
22:46
Запорізьку АЕС поки що неможливо приєднати до енергосистеми РФ — «Росенергоатом»
19:55
У центрі окупованого Донецька пролунав потужний вибух
17:23
У Донецьку під обстріл потрапила Путилівка, є поранені
16:36
Через вибух на Кримському мості загинули четверо, зокрема суддя з Москви — росЗМІ
13:42
На військовій базі окупантів у Мелітополі прогриміли вибухи — мер Федоров
10:37
«ДНР»: Загинула жінка та 19 поранених від обстрілів за добу
Всі новини
12:16
ЗСУ просуваються вперед на Луганщині, а окупанти намагаються побудувати оборону
11:51
ЗАЕС знеструмлена через обстріл російських військ — «Енергоатом»
11:44
Вкрадена окупантами в Лимані камера спостереження веде трансляцію з Бурятії
11:29
Байден заявив, що не бачить сенсу зустрічатися з Путіним на саміті G20
11:25
Армія РФ завдала 7 ударів по житлових районах та інфраструктурі Донецької області
11:21
Вибух на Кримському мості: ФСБ РФ прозвітувала про затримання восьми людей
10:54
Війська РФ обстріляли Авдіївку та завдали авіаударів по Бахмуту
10:48
МВС призупиняє видачу водійських посвідчень та реєстрацію авто
10:34
У Росії заявили про затримання «українських диверсантів»
10:18
«Керівникам» лікарень у Старобільському районі загрожує до 10 років ув'язнення
09:42
Разову грошову допомогу виплачують мешканцям Святогірська та Лимана
09:39
У «ДНР» заявили про смерть однієї цивільної за добу та п'ятьох поранених
09:32
Вранці над Миколаївською областю ЗСУ збили 9 іранських «Shahed-136»
09:22
«ЛНР»: Двоє людей загинули і одна отримала поранення внаслідок обстрілу
09:17
У захопленому армією РФ Мелітополі пролунав потужний вибух — Федоров
Всі новини
ВІДЕО
Вибухи у Запоріжжі, Донецьку та Білгороді — головне за день ►
12 жовтня, 00:35
Кримський міст після вибуху: пробки та план ремонту ►
11 жовтня, 23:46
Наслідки масованого удару по Україні — головне за день ►
10 жовтня, 23:23

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама