«Донецькоблгаз» розпочав запуск природного газу до розподільчих мереж

АТ «Донецькоблгаз» розпочав поетапний запуск природного газу в розподільчі мережі та всім споживачам у зоні своєї експлуатаційної відповідальності. Про це повідомляється на Facebook-сторінці компанії.



Зазначається, що відновлення газопостачання здійснюватиметься поступово у населених пунктах, які не перебувають на тимчасово окупованій території та у зоні бойових дій.



«Пуск газу буде виконано, згідно пункту 7.17 розділу VII Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 15.05.2015 р. за № 285, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08 червня 2015 р. за № 674/27119», - повідомили в компанії.



Також наголошується, що для безпечного виконання робіт із відновлення газопостачання споживачам необхідно:



1. Перекрити вимикаючі пристрої на газопроводах-вводах до будинків/садиб/осель;

2. Перекрити вимикаючі пристрої на газових підводах (опусках) до внутрішньобудинкового газового обладнання;

3. Надати доступ представникам АТ «Донецькоблгаз», до будинків/садиб/осель, в місця де встановлено газоспоживаюче обладнання, димові та вентиляційні канали;

4. Для запобігання потрапляння до осель шахраїв та злодіїв, вимагати від представників АТ «Донецькоблгаз» пред'являти свої службові посвідчення.

Раніше голова МВА Слов'янська Вадим Лях повідомив, що у місті проводяться роботи щодо відновлення подачі газу до приватного сектору.