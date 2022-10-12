«Донецькоблгаз» розпочав запуск природного газу до розподільчих мереж

12 жовтня 2022, 16:10

«Донецькоблгаз» розпочав запуск природного газу до розподільчих мереж

АТ «Донецькоблгаз» розпочав поетапний запуск природного газу в розподільчі мережі та всім споживачам у зоні своєї експлуатаційної відповідальності. Про це повідомляється на Facebook-сторінці компанії.

Зазначається, що відновлення газопостачання здійснюватиметься поступово у населених пунктах, які не перебувають на тимчасово окупованій території та у зоні бойових дій.

«Пуск газу буде виконано, згідно пункту 7.17 розділу VII Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 15.05.2015 р. за № 285, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08 червня 2015 р. за № 674/27119», - повідомили в компанії.

Також наголошується, що для безпечного виконання робіт із відновлення газопостачання споживачам необхідно:

1. Перекрити вимикаючі пристрої на газопроводах-вводах до будинків/садиб/осель;
2. Перекрити вимикаючі пристрої на газових підводах (опусках) до внутрішньобудинкового газового обладнання;
3. Надати доступ представникам АТ «Донецькоблгаз», до будинків/садиб/осель, в місця де встановлено газоспоживаюче обладнання, димові та вентиляційні канали;
4. Для запобігання потрапляння до осель шахраїв та злодіїв, вимагати від представників АТ «Донецькоблгаз» пред'являти свої службові посвідчення.

Раніше голова МВА Слов'янська Вадим Лях повідомив, що у місті проводяться роботи щодо відновлення подачі газу до приватного сектору.

 

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